В Украине разрешили проводить массовые мероприятия во время карантина. Какие условия

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Мероприятия смогут проходить при наполненности зала на 50%

Кабинет министров разрешил проводить во время карантина массовые мероприятия (культурные, публично-научные, образовательные и профессионально-тематические) с наполненностью залов до 50%. Об этом сообщает Правительственный портал.

Как отмечается, люди могут занимать места таким образом, чтобы рядом, спереди и сзади никого не было.

При отсутствии мест количество людей ограничивается из расчета 5 кв. м на одного человека.

Отметим, ранее разрешали работать только кинозалам с ограничением до 50% количества мест и проводить массовые мероприятия до 20 человек. Также было разрешено принимать посетителей в музеях и на выставках (не менее 10 кв. м на человека) и в культовых сооружениях для молитв (не менее 5 кв. м на человека).

Ранее начальник управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан заявил, что усиленные противоэпидемические меры сохранятся в Украине до весны 2022 года в то же время, на сегодня нет оснований для того, чтобы усиливать карантин.