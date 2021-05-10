Кабмин продлит адаптивный карантин до августа

По словам главы правительства, адаптивный карантин дает свои результаты

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты, поэтому его продлят до августа. Об этом глава правительства рассказал в интервью РБК-Украина .

"Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения", - заявил Шмыгаль.

По его словам, адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости COVID-19 начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет – то страна живет в "зеленой" зоне". Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

"Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет", – уточнил премьер.

Также Шмыгаль отметил, что Кабинет министров не планирует вводить общегосударственный локдаун.

Напомним, по состоянию на 10 мая в "оранжевой" зоне карантина находятся восемь областей - сегодня туда перевели Николаевскую область - остальные регионы находятся в "желтой" зоне эпидемической опасности.