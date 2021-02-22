Индексация пенсий: С марта в Украине выплаты вырастут на 11%

В Украине с 1 марта повысят размер пенсий Фото из открытых источников

Минсоцполитики заверило, что пенсии вырастут в среднем на 308 гривен

Кабинет министров Украины принял решение о повышении выплат пенсионерам с 1 марта на 11%. Индексация пенсий коснется менее 8 миллионов граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Постановление "О дополнительных мерах социальной защиты пенсионеров в 2021 году" правительство одобрило в понедельник, 22 февраля. В министерстве заверили, что пенсии вырастут в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения будет составлять 100 гривен.

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Отмечается, что минимальная пенсия составит 2200 лицам, имеющим страховой стаж 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

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Напомним, недавно министр социальной политики Марина Лазебная предупредила, что размер пенсий в Украине может сократиться в полтора раза, если срочно не изменить подход к выплатам.

Одновременно в ведомстве рассчитывают на внедрение накопительного уровня пенсионной системы для всех граждан Украины с 2023 года.