Кабмин одобрил концепцию восстановления общежитий на 2022 – 2026 годы: Что изменится

Кабинет министров Украины Фото: пресс-служба Минцифры

Сейчас в общежитиях не хватает мест, преобладают неудобная мебель и старый ремонт

Кабинет Министров Украины одобрил Концепцию программы восстановления и развития сети общежитий на 2022 – 2026 годы. Об этом сообщил "Урядовий портал".

Как отмечается, сейчас украинские вузы имеют проблемы с общежитиями, в частности, они ненадлежащего состояния или же студентам не хватает мест.

"В Украине существует проблема обеспечения студентов качественными условиями проживания в общежитиях. Речь идет о ситуациях, когда в небольшие комнаты общежития поселяют по 5 и более человек", - заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Он добавил, что в трехмесячный срок Министерство образования совместно с органами местного самоуправления должно подать проект программы развития общежитий для ее дальнейшего утверждения.

"На данный момент в общежитиях нехватка мест, старый ремонт, неудобная мебель и отсутствуют комфортные условия для дистанционного обучения", - подчеркнула депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

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Также она рассказала, что предлагает правительство в новой концепции:

постепенно расширять сеть общежитий – проводить реконструкцию старых и строить новые;

оснащать общежития удобствами для студентов: спортзалами, комнатами для обучения, прачечными;

проведение ремонта систем электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и канализации, модернизацию или установку систем противопожарной защиты, обеспечения общежитий средствами доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения;

планируют увеличить количество общежитий гостиничного типа и повышенной комфортабельности, внедрять энергосберегающие технологии и тому подобное.

Напомним, что ранее в рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings 2022 года вошло восемь украинских высших учебных заведений - наибольшее количество за всю историю рейтинга.