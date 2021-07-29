Кабмин обнародовал новые правила въезда иностранцев и граждан в Украину: Какие изменения

Ограничения не распространяются на граждан, выехавших с территории нашей страны до 4 августа 2021 года

Кабинет министров обнародовал постановление об ужесточении правил въезда иностранцев и граждан в Украину. Об этом говорится на сайте правительства.

Согласно нововведению, лица, не имеющие прививки от коронавируса, будут обязаны идти на самоизоляцию и делать ПЦР-тест.

Отмечается, что внесенные в постановление изменения вступают в силу с 5 августа текущего года.

Новые правила пересечения границы Украины теперь таковы:

иностранцы, со своей стороны, обязаны иметь страховой полис на случай заболевания коронавирусом, документ, подтверждающий полный курс вакцинации, или же отрицательный результат тестирования на COVID-19. В случае, если иностранец не имеет вышеуказанных документов, ему будет предложено установить приложение "Вдома" и он будет иметь возможность сделать тест на выявление заболевания в течение следующих 72 часов;

граждане Украины будут иметь беспрепятственное пересечение границы в тех случаях, если они имеют документ, подтверждающий полный курс вакцинации, или же справку 063-о о первой прививке;

иностранцы с видом на жительство в Украине также беспрепятственно пересекут границу, если есть в наличии документ, подтверждающий полный курс вакцинации. В случае его отсутствия, им также придется устанавливать приложение "Вдома" и сделать тест на обнаружение COVID-19 в течение следующих 72 часов;

все вакцинированные лица, которые находились более чем неделю на территории России и Индии в течение последних двух недель - обязаны соблюдать 14-дневную самоизоляцию без права его досрочного завершения.

Подчеркивается, что ограничения не распространяются на граждан, выехавших с территории нашей страны до 4 августа 2021 года.

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Напомним, ранее мы писали, что Кипр решил ужесточить правила въезда для невакцинированных граждан Украины. Отныне нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до пересечения границы, а также по прилету пройти повторный ПЦР-тест.