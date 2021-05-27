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Кабмин назначил стипендии для более 120 студентов и аспирантов

Фото из открытых источников

Кандидатов выдвигали вузы

На заседании 26 мая правительство приняло распоряжение о назначении академической стипендии КМУ студентам учреждений высшего образования на II семестр 2020/2021 учебного года и аспирантам на 2021/2022 учебный год. Об этом сообщает пресс-служба МОН

Согласно сообщению, в распоряжение было включено 99 студентов и 22 аспиранта. Размер академической стипендии Кабмина для студентов составляет 2 480 грн, для аспирантов – 7 922 грн.

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Как отмечается, кандидатов на получение стипендии выдвигали учреждения высшего образования по согласованному с органом студенческого самоуправления предложению ученого совета.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у украинских выпускников, которые будут иметь лучшие результаты на ВНО, появится возможность получить стипендию от президента Украины Владимира Зеленского в размере 10 тысяч гривен.

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