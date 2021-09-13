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Кабмин изменил правила и ограничения карантина в Украине, - Минздрав

Фото из открытых источников

Постановление с обновленными правилами вступает в силу через 7 дней с момента публикации

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление №1236, устанавливающие новые карантинные ограничения для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Постановление вступает в силу через 7 дней с момента публикации. В частности, теперь украинцы имея COVID-сертификатов смогут обойти большинство ограничений в желтых и красных зонах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно сообщению, принятые правительством изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две функции и содержащий информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. Так называемый желтый сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а зеленый - полный курс. 

Кроме того, в случае введения желтого уровня эпидемической опасности чиновники упростили требования к работе учебных заведений. Они будут работать при условии наличия не менее 80% работников с желтыми или зелеными COVID-сертификатами.

"В то же время ограничения желтого уровня эпиднебезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь желтый или зеленый COVID-сертификат.

Конечное решение о том, предоставлять ли услуги только вакцинированным, соблюдать ли все карантинные ограничения, остается за собственником", - отметили в Минздраве.

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В случае введения красной зоны учебные заведения будут работать только, если 100% работников имеют зеленый COVID-сертификат.

При этом действующие ограничения красного уровня не будут применяться при наличии зеленого COVID-сертификата у всех посетителей, работников и организаторов:

  • массовых мероприятий, в том числе религиозных;
  • работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений;
  • развлекательных заведений;
  • ТРЦ;
  • заведений общественного питания;
  • рынков;
  • спортзалов;
  • бассейнов.

"При условии наличия у человека, пересекающего границу Украины, желтого или зеленого сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, он может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий", - рассказали в министерстве.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в ближайшее время рассмотрит установление желтого уровня эпидемиологической опасности на территории всей Украины. Такое решение планируют внедрить во избежание возможных жестких локдаунов.

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