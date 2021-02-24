Кабмин разрешил частным клиникам получать бесплатные лекарства по договору с НСЗУ

Такая инициатива поступила от Минздрава

Кабинет министров разрешил закупать лекарства за средства из бюджета не только для государственных и коммунальных медучреждений, но и для частных клиник, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Об этом сообщает Страна.иа.

Согласно сообщению, на заседании 24 февраля правительство изменило систему распределения средств на закупку лекарств по инициативе Министерства здравоохранения.

По словам главы ведомства Максима Степанова, соответствующее постановление имеет целью сделать медицинские услуги доступнее для украинцев.

Как отмечается, сейчас многие частные клиники присоединяются к программе НСЗУ, в частности, украинцы могут подписывать декларации с частными семейными врачами.

В то же время обычно частные клиники не подписывают договор с НСЗУ для проведения вторичной медицинской помощи (роды, операции и др.). Причина заключается в том, что предлагаемые тарифы на услуги на частном рынке считаются заниженными, такой шаг по распределению лекарств может частично решить эту проблему.

Напомним, ранее в Национальной службе здоровья предупредили, что с 1 июля 2021 года бесплатный инсулин в Украине будет доступным только по электронным рецептам.