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Кабинет министров изменил правила проведения ВНО

Фото из открытых источников

Определен механизм привлечения представителей учреждений к проведению тестирования и других испытаний с использованием организационно-технологических процессов ВНО

Кабинет министров принял изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает прессслужба Министерства образования и науки.

"Внесение изменений в порядок позволит актуализировать этот документ, удовлетворить его к новым реалиям проведения экзамена, в том числе и в условиях карантина с использованием организационно-технологических процессов ВНО. Также определен механизм привлечения представителей учреждений к проведению тестирования и других испытаний с использованием организационно-технологических процессов ВНО", - говорится в сообщении.

Порядок определяет основные принципы подготовки и проведения ВНО с целью обеспечения права лиц на равный доступ к образованию и/или контроля соответствия результатов обучения государственным требованиям.

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Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки утвердило календарный план подготовки и проведения внешнего независимого оценивания 2022 года. Регистрация для участия в ВНО продлится с 1 февраля до 9 марта 2022 года. До 29 апреля 2022 года зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований.

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