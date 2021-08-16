К Земле приближается крупный астероид, – NASA

Расстояние от него до нашей планеты будет равно около 3,4 миллиона километров

Отмечается, что по данным NASA, диаметр космического камня составляет около 1,37 км, что делает его больше 99% астероидов.

Размер 2016 AJ193 близок к диаметру периметра здания Пентагона (1 405 м).

Он максимально приблизится к Земле 21 августа.

Подчеркивается, что расстояние от него до нашей планеты будет равно около 3,4 миллиона километров.

В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

Новости по теме: В ООН сообщили о большом количестве астероидов, угрожающих Земле

Напомним, ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что мимо земли пролетит астероид 2019 YM6. По данным NASA, диаметр космического камня составляет от 100 до 230 метров. Скорость движения - 48 500 километров в час.