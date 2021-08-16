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К Земле приближается крупный астероид, – NASA

Фото из открытых источников

Расстояние от него до нашей планеты будет равно около 3,4 миллиона километров

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщает, что 21 августа мимо земли пролетит крупный астероид 2016 AJ193, передает The Jerusalem Post

Отмечается, что по данным NASA, диаметр космического камня составляет около 1,37 км, что делает его больше 99% астероидов.

Размер 2016 AJ193 близок к диаметру периметра здания Пентагона (1 405 м).

Он максимально приблизится к Земле 21 августа.

Подчеркивается, что расстояние от него до нашей планеты будет равно около 3,4 миллиона километров.

В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

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Напомним, ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) проинформировало, что мимо земли пролетит астероид 2019 YM6. По данным NASA, диаметр космического камня составляет от 100 до 230 метров. Скорость движения - 48 500 километров в час.

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