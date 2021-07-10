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К Земле приближается гигантский астероид, который вдвое больше Биг-Бена

Фото из открытых источников

На минимальное расстояние к нашей планете астероид приблизится 24 июля

В сторону Земли несется гигантский астероид 2008 GO20. Его длина может вдвое превышать знаменитый Биг-Бен - от 92 до 210 метров. Об этом сообщает Ехргеѕѕ.

Согласно сообщению, космическое тело движется со скоростью 8,18 км в секунду, то есть, 29 500 километров в час, и уже в этом месяце достигнет Земли. 

Как отмечается, на минимальное расстояние к нашей планете астероид приблизится 24 июля. Расстояние объекта от планеты составит 4,91 миллиона километров. Ученые уверяют, что это вполне безопасно.

На схеме орбита Земли обозначена синим цветом, а астероида 2008 GO20 белым, пунктиром показаны орбиты Меркурия, Венеры и Марса.

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Напомним, ранее Китай заявил о намерении создать космический флот для ликвидации астероидов, которые угрожают Земле. На базе китайских ракет-носителей "Чанчжэн-5" создадут десятки безъядерных ударных средств для изменения орбит астероидов.

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