К Земле приближается гигантский астероид, – NASA

Астероид Иллюстративное фото

В агентстве заверили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для нашей планеты

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) проинформировало, что в субботу, 31 июля, мимо земли пролетит астероид 2019 YM6. Об этом сообщает Daily Star.

По данным NASA, диаметр космического камня составляет от 100 до 230 метров. Скорость движения - 48 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 31 июля.

Однако расстояние от него до нашей планеты будет равно 6,87 миллиона километров.

В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

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Впрочем, ранее специалисты ООН заявляли о большом количестве астероидов, угрожающих Земле.