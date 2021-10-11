К Земле приближается астероид величиной с пирамиду Хеопса

Newsweek

По словам экспертов, он не представляет угрозы для Земли

Астероид размером с величайшую известную пирамиду Хеопса пролетит вблизи Земли на этой неделе. Об этом сообщает "Newsweek".

Как отмечается, астероид 2021 SM3, обнаруженный в этом году, пролетит вблизи Земли 15 октября. Его вероятный диаметр 160 метров, что на 20% больше Великой Пирамиды Гизы в Каире.

Максимальное расстояние, на которое астероид приблизится к Земле-3 млн км. Это значительно меньше, чем до любой планеты Солнечной системы, но в 7,5 раза больше расстояния до Луны.

По словам экспертов, астероид не представляет угрозы для Земли.

2021 SM3 классифицируется экспертами NASA как объект, сближающийся с Землей. Это астероиды или кометы, которые находятся на расстоянии около 190 миллионов километров от Земли.

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Как сообщалось ранее, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства отслеживало большой астероид под названием 2021 PT, который приблизился к Земле в воскресенье, 29 августа.