К Земле приближается астероид величиной с футбольное поле

Фото из открытых источников

Он максимально приблизится к Земле 1 июля

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщает, что 1 июля мимо земли пролетит астероид 2021 GM4. Об этом сообщает Express.

По данным NASA, длина космического камня составляет 150 метров, что больше с большое футбольное поле (120 метров).

Его скорость движения составляет 6,3 километров в секунду или 36 500 километров в час. Он максимально приблизится к Земле 1 июля.

В то же время, его расстояние до нашей планеты будет равно 12-кратной дистанции между Землей и Луной.

В NASA отметили, что ни размер, ни расстояние до Земли астероида не представляют угрозы для нашей планеты.

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Напомним, 1 июня, мимо Земли пролетел большой астероид 2021 KT1 размером с Эйфелеву башню.