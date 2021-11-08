К Земле приближается астероид размером с Эйфелеву башню

Фото из открытых источников

Астероид максимально приблизится к Земле 11 декабря

В декабре этого года к Земле приблизится астероид 4660 Nereus, который больше, чем 90% других известных астероидов. Об этом сообщает NASA.

Как отмечается, длина космического тела 330 метров, что можно сравнить с высотой Эйфелевой башни в Париже (324 метра).

Астероид должен максимально приблизиться к Земле 11 декабря и пролететь на расстоянии 3,9 миллиона километров - это в десять раз больше, чем расстояние между Землей и Луной.

По данным NASA, астероид не представляет угрозы для нашей планеты.

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Ранее сообщалось, что космическое агентство NASA в рамках миссии DART готовит к запуску корабль, который намеренно врежется в астероид. Целью полета является проверка, способен ли космический корабль изменить траекторию астероида в глубоком космосе.

Миссия начнется 23 ноября на борту ракеты SpaceX Falcon 9.