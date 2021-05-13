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К Земле летит астероид длиной с футбольное поле, – NASA

Фото из открытых источников

Он летит со скоростью 23 км в секунду

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (НАСА) проинформировало, что в пятницу, 14 мая, мимо земли пролетит астероид 2015 KJ19. Об этом сообщает Express.

Астероид длиной 118 метров, что равно длине стандартного футбольного поля пролетит мимо земли на скорости 23 км за секунду или свыше 82 тысячи километров в час.

С такой скоростью он смог бы за один час дважды облететь нашу планету.

Максимальное расстояние космического камня до Земли составит 15,1 раза расстояние между Землей и Луной или около 5,8 миллиона километров.

В американском ведомстве отметили, что ни его размер, ни расстояние до Земли не представляют угрозы для планеты.

Как отмечает Newsweek по данным NASA, космический камень максимально приблизится к нашей планете в 13:00 по Киеву.

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Ранее сообщалось, что к Земле приближается астероид DE, размеры которого составляют 50 метров.

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