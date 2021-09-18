К программе "Доступные лекарства" добавят препараты для пациентов с расстройствами психики

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Расширение перечня лекарственных средств состоится с 1 октября

С 1 октября НСЗУ расширяет программу возмещения лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" новым направлением, добавив препараты для пациентов с расстройствами психики и поведения. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба НСЗУ.

Речь идет о лекарствах при таких заболеваниях:

эпилепсия,

шизофрения,

ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство),

депрессия,

аффективные и невротические расстройства.

Как отмечается, эти лекарства пациенты с расстройствами психики и поведения смогут с 1 октября получить бесплатно или с небольшой доплатой в любой аптеке, которая работает по соответствующим договору с НСЗУ.

Также, чтобы получать препараты по программе “Доступные лекарства”, необходим электронный рецепт. Его выписывает невролог или психиатр. Семейные врачи электронные рецепты по этим направлениям не выписывают.

В пресс-службе добавляют, что пациентам с расстройствами психики и поведения нужно в ближайшее время посетить своего лечащего врача - невролога или психиатра. Необходимо, чтобы врач создал индивидуальный план лечения и внес его в электронную систему здравоохранения.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины утвердило новую редакцию реестра лекарственных средств по электронной программой "Доступные лекарства". В нем насчитывалось 297 средств.