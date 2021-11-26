К Новому году COVID-волна должна покинуть Украину, - Кузин

По словам санврача, конец декабря будет эпидемически более спокойным, чем ноябрь

Области, которые сейчас находятся в красной зоне карантина, в декабре будут из нее выходить, а до Нового года волна коронавируса уже должна выйти за территорию Украины. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью" Интерфакс-Украина ".

"В Украине в ноябре почти перешли пик показателей. Даже добавление нескольких областей к красному уровню не будет влиять на общеукраинскую статистику, учитывая, что крупные регионы будут возвращаться в оранжевую или даже желтую зону", - отметил он.

Напомним, ранее главный госсанврач Игорь Кузин заявлял, что украинцы смогут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться в красной зоне. Однако для этого необходимо, чтобы граждане выполняли рекомендации Министерства здравоохранения.