home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

К Новому году COVID-волна должна покинуть Украину, - Кузин

Игорь Кузин МИНЗДРАВ

По словам санврача, конец декабря будет эпидемически более спокойным, чем ноябрь

Области, которые сейчас находятся в красной зоне карантина, в декабре будут из нее выходить, а до Нового года волна коронавируса уже должна выйти за территорию Украины. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью"Интерфакс-Украина".

"В Украине в ноябре почти перешли пик показателей. Даже добавление нескольких областей к красному уровню не будет влиять на общеукраинскую статистику, учитывая, что крупные регионы будут возвращаться в оранжевую или даже желтую зону", - отметил он.

Новости по теме: Украина уже прошла пик смертности от COVID-19, – НАНУ

Напомним, ранее главный госсанврач Игорь Кузин заявлял, что украинцы смогут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться в красной зоне. Однако для этого необходимо, чтобы граждане выполняли рекомендации Министерства здравоохранения.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Обошли Санкт-Петербург и Прагу: Киевские объекты ЮНЕСКО попали в самые инстаграмные места мира От номера в отеле или хостеле до аренды квартир: Сколько будет стоить жилье в украинских городах на Новый год Новогодний Вроцлав: Топ достопримечательностей неподалеку от рождественской ярмарки и берегов Одры, которые стоит увидеть Испания изменила правила въезда для украинцев. Основные условия

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект