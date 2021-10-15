К концу года хлеб может подорожать на 15-20%

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Чтобы компенсировать подорожание энергоресурсов и сырья, к концу года производители хлеба поднимут его стоимость на 15-20%. А в некоторых регионах - даже более, чем на 20%, пишет Ирина Шостак для 112ua.tv.

Эксперты отмечают, что за счет роста цен на энергетические ресурсы хлеб и хлебобулочные изделия будут дорожать. Впрочем, больше на конечную стоимость продукта повлияет цена на муку.

"Для меня более влиятельным фактором подорожания является именно цена на муку. Потому что газ колеблется, он может просесть, но надежды на снижения цены на муку в ближайшем будущей более призрачны", - отмечает первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Александр Тараненко в комментарии 112ua.tv.

По словам экспертов, в себестоимости продукта мука уже занимает около 40%.

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При этом автор отмечает: поскольку в Зерновом меморандуме не был распределен объем продовольственной и фуражной пшеницы (для переработки и вскармливания скота), украинцы и вовсе могут лишиться качественного хлеба. Так, из 10 млн тонн экспортированной на сегодня пшеницы около 9 млн тонн - продовольственная.

"Мы уже столкнулись с тем, что предложение продовольственной пшеницы на рынке Украины очень существенно сократилось, а разница между ценами на продовольственную и фуражную пшеницу бьет все рекорды. Это приведет к формированию дефицита продовольственной пшеницы 2-го класса. С учетом того, что нам нужно 3,5 млн тонн пшеницы 2-го класса для того, чтобы удовлетворить нужды всех отраслей, использующих муку в стране, мы можем сегодня прогнозировать, что, начиная с января, в Украине существенно уменьшится предложение продовольственной пшеницы", - рассказал глава Ассоциации "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский в комментарии 112ua.tv.

Президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Иван Томич в комментарии 112ua.tv отмечает, что при самых неблагоприятных обстоятельствах к сентябрю 2022 года мы подойдем к отметке в 35% удорожания стоимости 650-граммовой буханки.

Детальнее о том, какие еще продукты в Украине будут дорожать, читайте в материале "Яйца, хлеб, сахар - новая черная икра: Что будет с ценами на продукты в Украине".