К антарктической станции "Академик Вернадский" приплыли косатки. Фото

При этом подчеркивается, что в целом популяция косаток оценивается в 25-27 тыс. особей. Их легко отличить от других китообразных по острому и большому по сравнению с размером тела спинному плавнику высотой до 1,8 м. Также этих животных называют китоубийцами, ведь они охотятся на дельфинов, китов, морских львов и других животных, а с латыни их название Orcinus orca можно перевести как "демонический дельфин". Зубья косаток - длиной вплоть до 13 см.

"Но несмотря на страшную славу, эти хищники очень уязвимы. Дело в том, что различные группы косаток специализируются на разных типах добычи – питаются рыбой, пингвинами, тюленями или китами. Если их любимый тип пищи исчезает, им очень трудно перестроиться на другой. Каждая стая косаток также имеет собственные охотничьи традиции, которые передаются из поколения в поколение", - отмечается в сообщении.

К антарктической станции “Академик Вернадский” приплыли косатки Facebook / Национальный антарктический научный центр

Кроме пищевых предпочтений, добавляют ученые, косатки отличаются по размерам, особенностям окраски, поведению, социальной структуре и "языку", создавая собственные уникальные экотипы. Сейчас ученые насчитали 22 таких экотипа, но исследования еще продолжаются. Косатки образуют устойчивые социальные связи, то есть держатся "семьи", а также заботятся о больных, старых или искалеченных родственниках.