К антарктической станции "Академик Вернадский" приплыли косатки. Фото
Увидеть косатку у берегов Антарктиды - это довольно редкое явление, утверждают ученые
К антарктической станции "Академик Вернадский" приплыли косатки, что является редким явлением для берегов Антарктиды. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Фейсбуке.
"Две косатки пожаловали к нашим полярникам! В целом эти животные живут в каждом океане, но больше всего их – именно в Южном. В то же время увидеть косатку у берегов Антарктиды – это довольно редкое явление", - отмечается в сообщении.
При этом подчеркивается, что в целом популяция косаток оценивается в 25-27 тыс. особей. Их легко отличить от других китообразных по острому и большому по сравнению с размером тела спинному плавнику высотой до 1,8 м. Также этих животных называют китоубийцами, ведь они охотятся на дельфинов, китов, морских львов и других животных, а с латыни их название Orcinus orca можно перевести как "демонический дельфин". Зубья косаток - длиной вплоть до 13 см.
"Но несмотря на страшную славу, эти хищники очень уязвимы. Дело в том, что различные группы косаток специализируются на разных типах добычи – питаются рыбой, пингвинами, тюленями или китами. Если их любимый тип пищи исчезает, им очень трудно перестроиться на другой. Каждая стая косаток также имеет собственные охотничьи традиции, которые передаются из поколения в поколение", - отмечается в сообщении.
Кроме пищевых предпочтений, добавляют ученые, косатки отличаются по размерам, особенностям окраски, поведению, социальной структуре и "языку", создавая собственные уникальные экотипы. Сейчас ученые насчитали 22 таких экотипа, но исследования еще продолжаются. Косатки образуют устойчивые социальные связи, то есть держатся "семьи", а также заботятся о больных, старых или искалеченных родственниках.
"Состояние популяций косаток является важным индикатором "здоровья" всей морской экосистемы. Очень надеемся, что популяции этих уникальных животных будут расти, а мы, в свою очередь, продолжим делать наш вклад в пополнение знаний о них!" - резюмируется в сообщении.
Напомним, ранее к берегам острова Галиндез в Антарктиде, где расположена украинская станция "Академик Вернадский", приплывали два кита-горбача. Также там неподалеку замечали стаю пингвинов.