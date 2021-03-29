Известный украинский актер рассказал Оксане Марченко, как "жил на две семьи" и лечился от алкоголизма

Фото скриншот с видео

Знаменитый украинский актер, заслуженный артист Украины Дмитрий Лаленков рассказал в авторском проекте Оксаны Марченко "Паломница", как долгие годы боролся с алкоголизмом и смог побороть зависимость.

Во время съемок четвертого фильма Оксана Марченко призналась, что, когда договаривалась об интервью с Дмитрием Лаленковым, и подумать не могла, что для него оно станет своеобразным публичным покаянием.

Во время фильма Дмитрий передвигается с помощью костылей. В ответ на вопрос Оксаны Марченко о проблемах со здоровьем Дмитрий рассказал, что ждет операцию по замене сустава.

"Это большая неприятность. Я зашел в больницу, мне говорят, вам уже поздно что-то делать, надо менять сустав. А у меня расписано все на год. Мне сказали: обезболивающее и палочка. И я кокетливо с палочкой ходил, играл спектакли, старался. В конце было тяжеловато, конечно, а потом наступил карантин. И я хотел уже операцию делать, думаю, как вовремя, а нельзя. И вот уже 5 месяцев я в ожидании чуда", − рассказывает артист.

Также Дмитрий Лаленков поделился с Оксаной Марченко тем, что сейчас находится в разводе и заботится о его здоровье только мама.

"Так получилось, что я разведенный. Поэтому у меня мама, мама ждет. И опять я будто 15-летний у мамы под крылом… Развелся я потому, что совершил ряд поступков, которые не имел права позволять себе совершить. Поэтому я тогда уже знал, в ту минуту, когда мы решили пожить (с женой, - ред.) отдельно. Я сделал вид, что ничего плохого не происходит со мной, но я понял, что разрушаюсь. Я уже ничего сделать не могу", − делится Дмитрий Лаленков.

Артист рассказал Оксане Марченко и о том, что во время пика своей карьеры злоупотреблял спиртным, из-за чего у него начались проблемы в семье.

"Я периодически становился не собой, я становился горьким пьяницей. То есть я мог себе позволить неделю-две, работы нет, и я себе спокойненько пил понемножку. Это потом я уже понял, что это болезнь. Что такого быть не может, мы живем, и я не пью месяц, полгода, год. Без всяких мыслей. И вдруг меня не становится, они-то (семья, - ред.) есть. Я-то рядом с ними, я за них отвечаю, они на меня надеются, и вдруг меня "хоп" и нет. И вдруг для ребенка папа болеет, плохо себя чувствует. Меня в эту минуту нет, и мне никто не может объяснить, что постой, это же не ты, что же ты творишь, куда ты делся, куда ты исчез? Никто не может пробиться через эту тупость алкоголя, через этого дикого зверя", − делится Дмитрий.

Артист рассказал, что был вынужден пройти двухмесячное лечение в реабилитационном центре и последние четыре года уже не употребляет алкоголь. Но, по его словам, только потеря семьи заставила его бороться со своей зависимостью.

"Вот потеря этого рая земного, семейного. Как только то, что было для меня этой радостью... Самая большая для меня была потеря, что я в церкви стоял и понимал, что я неполноценный. Ее (жены, - ред.) нет рядом. За годы нашей совместной жизни она всегда была рядом. Теперь никто не ждет, и я не могу с этой радостью прийти в дом и сказать: "А сегодня было вот так". Храм внутри меня пополам разрушенный, сердце одиноко", − говорит Дмитрий.

Актер показал, что очень долго носил еще кольцо на правой руке, потому что не мог смириться с мыслью об одиночестве.

"Я не мог отказаться от этой мысли, что я не один, что я нужен. И вот это меня заставило сказать стакану: "Все". Дальше ты уже просто превращаешься в ноль, ты исчезаешь. И очень тяжело мне было выруливать опять в себя, понимать, что это данность, принять себя таким, как ты есть, довериться Господу Богу и понимать, что дорога не закончена, я несу ответственность за свой путь. Я не могу просто так взять и сдаться", − рассказывает в фильме Лаленков.

Оксана Марченко предположила, что укрепиться внутренне Дмитрий смог благодаря верующей женщине, которая о нем молилась. И предположила, что было же еще что-то в жизни актера, что его разрушало или какую-то боль он заглушал алкоголем.

YouTube Оксаны Марченко

"Я просто долгое время жил на две семьи. Причем мне это не мешало ходить в церковь то с одной семьей, то с другой. Тогда я вообще не знаю, как мне Господь позволил вообще дышать после этого. Как вообще тот грех, который я тогда лелеял и ему, наверное, радовался – это было просто жутко. Я потом, когда все это случилось, я пить тогда начал. Я вообще попробовал водку первый раз в 28 лет. А так, чтобы я напился, это мне было лет 35. И тогда в этом возрасте, это и было мне 34-35 лет, когда эти события происходили. Причем это было ни один год. Я жил, и они не знали об этом. Потом они узнали об этом одновременно, в одну секунду", − делится воспоминаниями Дмитрий.

Через время обе женщины предложили актеру "вернуться в семью", и, по его словам, он принял неправильное решение – вернуться сразу к обеим.

"То, что они переживали, эти прекрасные, красивые, энергичные, талантливые женщины, и они простили потом меня. И с женой, дай Бог ей здоровья, мы с ней в прекрасных отношениях. Она мне звонит, мы разговариваем", − подытожил артист.

Оксана Марченко пожелала Дмитрию скорейшего выздоровления, как телесного, так и духовного.

Премьера уже четвертого фильма проекта "Паломница" о Введенском монастыре состоялась в пятницу, 26 марта, на YouTube-канале Оксаны Марченко.