Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн планирует снять кино в Украине

Американская делегация удивилась значительному проценту женщин, которые наравне со всеми выполняют боевые задачи

Известный американский кинорежиссер и актер Шон Пенн в рамках своего первого визита в Украину пообщался с украинскими военными, которые противостоят российскому агрессору. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"В творческом сотрудничестве с украинской продюсерской группой обладатель двух "Оскаров" планирует снять документальный фильм об Украине. Основной замысел - рассказать широкой публике о событиях, которые сейчас происходят в нашей стране.

Увидеть собственными глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог посетив один из населенных пунктов Приазовья, который едва ли не больше всего ощутил на себе всю силу "братской" любви сторонников кремлевской экспансии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режиссер пообщался с украинскими военнослужащими из состава подразделения Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в операции Объединенных сил.

Американская делегация удивилась значительному проценту женщин, которые наравне со всеми выполняют боевые задачи и руководят боевыми подразделениями непосредственно на линии соприкосновения.

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Напомним, ранее мы писали, что популярные голливудские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис снимутся в украинской комедии "Любовь и блогеры". Звездная пара была замечена возле фургона, их сопровождала охрана.