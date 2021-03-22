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Известный актер в фильме Оксаны Марченко "Паломница" рассказал, как подготовиться к причастию

Участник "Дизель шоу" Евгений Сморигин в третьей серии авторского фильма Оксаны Марченко "Паломница" Фото скриншот с видео

Известный украинский актер, участник "Дизель шоу" Евгений Сморигин в третьей серии авторского фильма Оксаны Марченко "Паломница" объяснил, как подготовиться к Таинству причастия.

Во время съемок фильма актер рассказал Оксане Марченко, как пришел к первому в своей жизни причастию в Свято-Успенской Почаевской лавре.

Сморигин отметил, что причастию должны предшествовать пост и исповедь – таинство покаяния, во время которого человек должен "сбросить" с себя бремя своих грехов.

"Первое причастие. Нас подготовили, сказали, какие грехи рассказывать: самые-самые сложные. Как Серафим Саровский говорил, "сначала большие камни уберите с поля, которые видны, а там уже дальше всматриваешься - еще меньше камушек, еще меньше камушек". И вот самые большие - эти, что вот знаешь ты, помнишь об этом, жалеешь", – говорит Сморигин.

После первой исповеди батюшка благословил Сморигина причащаться. Актер рассказал, что еще никогда в жизни не испытывал таких удивительных чувств.

"И мы выходим из храма – и тут Господь явил мне первое чудо. Мне стало так прекрасно, как никогда не было в жизни. И просто вот так тело мелкой дрожью. Я люблю! И люблю весь мир", - поделился Сморигин.

Напомним, "Паломница" – это цикл фильмов о Боге. Проект – не художественный вымысел, а реальное паломничество Оксаны Марченко в православные монастыри Украины.

Третья серия снята в Ионинском и Ольшанском монастырях. Посмотреть ее вместе с первой и второй сериями о Киево-Печерской лавре можно на YouTube-канале Оксаны Марченко.

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