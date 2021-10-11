Известного исполнителя Валерия Леонтьева госпитализировали с COVID-19

Сначала артист лечился дома самостоятельно, но после того, как тест ПЦР показал положительный результат, он решил обратиться за помощью к медикам

Известного эстрадного исполнителя Валерия Леонтьева госпитализировали в Москве. У 72-летнего артиста диагностировали коронавирус. Об этом сообщили Telegram-канале Mush .

Отмечается, что кумир 80-х и 90-х годов заболел несколько дней назад. Врачам он пожаловался на слабость, кашель и высокую температуру.

Сначала артист лечился дома самостоятельно, принимал таблетки. Но после того, как тест ПЦР показал положительный результат, он решил обратиться за помощью к медикам.

Сейчас врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.

Как известно, в 2021 году у 72-летнего Леонтьева также были проблемы со здоровьем. Весной он перенес две сложные операции на глазах и коленных чашечках.

В течение нескольких месяцев артист восстанавливался после хирургического вмешательства и приостановил свою концертную деятельность.

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Напомним, ранее мы писали, что в Минздраве обнародовали критерии для госпитализации при COVID-19. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.