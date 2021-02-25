Смена отчества: Минюст разъяснил, куда и с какими документами обращаться украинцам
В ведомстве также рассказали, что делать украинцам, живущим за рубежом
В Министерстве юстиции разъяснили, куда нужно обращаться и какие документы предоставлять украинцам, которые хотят изменить отчество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечается, чтобы внести необходимые изменения нужно обратиться с заявлением в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства лица.
В ситуациях, когда гражданин Украины постоянно проживает за границей, тогда эту функцию выполняет дипломатическое представительство или консульское учреждение, в котором лицо находится на постоянном консульском учете.
Известно, что кроме заявлением об изменении отчества, в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния необходимо подать:
- паспорт и свидетельство о рождении заявителя;
- свидетельство о браке (в случае если заявитель состоит в браке) или о расторжении брака (в случае если брак расторгнут);
- свидетельства о рождении детей (в случае, когда заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);
- свидетельства об изменении имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;
- свою фотографию;
- квитанцию об уплате госпошлины.
В Минюсте уточнили, такая процедура обойдется в 5,1 грн, если же гражданин пожелает еще раз изменить свои персональные данные — придется оплатить 51 грн.
Следует заметить, что право менять не только имя или фамилию по собственному желанию, но и отчество, украинцы получили с 1 января 2021 года.
Напомним, накануне Кабинет министров разрешил гражданам Украины менять отчество по своему усмотрению по достижении 14 лет.