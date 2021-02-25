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Смена отчества: Минюст разъяснил, куда и с какими документами обращаться украинцам

Фото из открытых источников

В ведомстве также рассказали, что делать украинцам, живущим за рубежом

В Министерстве юстиции разъяснили, куда нужно обращаться и какие документы предоставлять украинцам, которые хотят изменить отчество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Как отмечается, чтобы внести необходимые изменения нужно обратиться с заявлением в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства лица. 

В ситуациях, когда гражданин Украины постоянно проживает за границей, тогда эту функцию выполняет дипломатическое представительство или консульское учреждение, в котором лицо находится на постоянном консульском учете.

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Известно, что кроме заявлением об изменении отчества, в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния необходимо подать:

  • паспорт и свидетельство о рождении заявителя;
  • свидетельство о браке (в случае если заявитель состоит в браке) или о расторжении брака (в случае если брак расторгнут);
  • свидетельства о рождении детей (в случае, когда заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);
  • свидетельства об изменении имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;
  • свою фотографию;
  • квитанцию об уплате госпошлины.

В Минюсте уточнили, такая процедура обойдется в 5,1 грн, если же гражданин пожелает еще раз изменить свои персональные данные — придется оплатить 51 грн.

Следует заметить, что право менять не только имя или фамилию по собственному желанию, но и отчество, украинцы получили с 1 января 2021 года.

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Напомним, накануне Кабинет министров разрешил гражданам Украины менять отчество по своему усмотрению по достижении 14 лет. 

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