Смена отчества: Минюст разъяснил, куда и с какими документами обращаться украинцам

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В Министерстве юстиции разъяснили, куда нужно обращаться и какие документы предоставлять украинцам, которые хотят изменить отчество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, чтобы внести необходимые изменения нужно обратиться с заявлением в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния по месту жительства лица.

В ситуациях, когда гражданин Украины постоянно проживает за границей, тогда эту функцию выполняет дипломатическое представительство или консульское учреждение, в котором лицо находится на постоянном консульском учете.

Известно, что кроме заявлением об изменении отчества, в отделы государственной регистрации актов гражданского состояния необходимо подать:

паспорт и свидетельство о рождении заявителя;

свидетельство о браке (в случае если заявитель состоит в браке) или о расторжении брака (в случае если брак расторгнут);

свидетельства о рождении детей (в случае, когда заявитель имеет малолетних или несовершеннолетних детей);

свидетельства об изменении имени заявителя, отца или матери, если оно ранее было изменено;

свою фотографию;

квитанцию об уплате госпошлины.

В Минюсте уточнили, такая процедура обойдется в 5,1 грн, если же гражданин пожелает еще раз изменить свои персональные данные — придется оплатить 51 грн.

Следует заметить, что право менять не только имя или фамилию по собственному желанию, но и отчество, украинцы получили с 1 января 2021 года.

Напомним, накануне Кабинет министров разрешил гражданам Украины менять отчество по своему усмотрению по достижении 14 лет.