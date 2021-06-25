Из-за непогоды во Львове часть поездов задерживается

поезд Интерсити

Также некоторые поезда изменят направление маршрутов

В Украине поезда дальнего следования и пригородные, следующие через Львов, идут с задержкой до получаса. Причиной задержки пассажирских поездов связаны с сильной бурей, которая обрушилась на город днем 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов на Львовской станции", - отметили в УЗ и призвали пассажиров не покидать свои места в вагонах.

В "Укрзализныце" добавили, что с задержкой из Львова отправились такие поезда:

№22 Трускавец-Харьков - задержка составила 1 час;

№ 3 Ужгород-Запорожье - задержка составила 28 минут;

№ 232 Ивано-Франковск-Геническ - задержка составила 52 минуты;

№ 749 Киев-Ивано-Франковск - задержка около часа.

Исполняющий обязанности члена правления УЗ Александр Перцовский в свою очередь сообщил о задержке еще нескольких поездов и изменении маршрутов их следования.

По его данным, с задержкой следуют следующие поезда:

№110 Львов-Херсон - состав задержался на перегоне Подзамче-Подборцы на 20 минут, но уже догоняет (задержка пока составляет 7 минут);

"Прикарпатский Экспресс" изменит маршрут вокруг Львова на Подзамче-Подборцы-Дубляны вместо Подзамче-Дубляны.

Ранее сообщалось, что пассажиры поезда № 750 Ивано-Франковск - Киев остались во Львове после того, как поезд был задержан, но впоследствии время задержки было изменено. В соцсетях сообщили, что проводник якобы сообщил пассажирам, что они могут час "гулять по городу".