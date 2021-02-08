live
Новости » Общество Читати новину українською

Из-за непогоды в Украине не работают два аэропорта

Фото из открытых источников

Закрыты аэропорты, что в Виннице и в Черновцах

В Виннице и в Черновцах из-за ухудшения погодных условий не работают аэропорты. Все остальные украинские аэропорты работают в штатном режиме, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"По состоянию на 18:00 наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой областях и Киеве. В Закарпатской области - небольшой дождь. Движение железнодорожного транспорта обеспечено. Аэропорты, за исключением городов Винница и Черновцы, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в течение 8 февраля спасатели буксировали 72 транспортных средства и оказали помощь 175 людям.

Новости по теме: "Укрзализныця" готовится работать в усиленном режиме и обещает вывезти всех из заснеженных регионов

Ранее сообщалось, что во Львове и Одессе аэропорты отменяют несколько рейсов из-за резкого ухудшения погодных условий в стране.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Жители из ОРДЛО могут бесплатно лечиться от COVID-19 в Украине, - Ляшко В Украине запустят сайт для записи на вакцинацию против COVID-19 В Украине будут вакцинировать людей, переболевших COVID-19, – Ляшко Украина в феврале получит более 100 тысяч вакцин от Pfizer, – Ляшко

программы канала ZIK

ZIK | Прямий ефір телеканалу ZIK
Закрытие телеканалов ZIK,
Закрытие трех телеканалов. Ухудшение погодных условий в Украине. Дело МН 17 | # новости / 08.02.21
Закрытие телеканалов ZIK,
Закриття телеканалів ZIK,
Закрытие телеканалов ZIK,