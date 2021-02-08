Из-за непогоды в Украине не работают два аэропорта

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Закрыты аэропорты, что в Виннице и в Черновцах

В Виннице и в Черновцах из-за ухудшения погодных условий не работают аэропорты. Все остальные украинские аэропорты работают в штатном режиме, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"По состоянию на 18:00 наблюдается местами небольшой снег в Черкасской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Кировоградской, Киевской, Хмельницкой, Полтавской, Донецкой областях и Киеве. В Закарпатской области - небольшой дождь. Движение железнодорожного транспорта обеспечено. Аэропорты, за исключением городов Винница и Черновцы, работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в течение 8 февраля спасатели буксировали 72 транспортных средства и оказали помощь 175 людям.

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Ранее сообщалось, что во Львове и Одессе аэропорты отменяют несколько рейсов из-за резкого ухудшения погодных условий в стране.