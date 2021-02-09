Из-за непогоды в Украине может быть нарушено и прекращено движение транспорта в отдельных регионах, - ГСЧС
На большей территории ожидаются порывы ветра и метели
В условиях непогоды, которая охватила Украину, в разных регионах страны возможно нарушение или прекращение движения транспорта. Об этом сообщает пресслужба ДСНС.
Как отмечается, по прогнозам синоптиков сегодня, 9 февраля, в Украине, кроме запада, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Также на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, будет гололедица.
Ночью в северной части и в Харьковской области значительный снег, метели, в центральных областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица (І уровень опасности - желтый).
В Киеве и Киевской области на дорогах гололедица, ночью значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с.
"Такие погодные условия могут привести к нарушению на отдельных участках дорог и улиц прекращения движения автотранспорта", - отметили в ГСЧС, а также призвали водителей воздержаться от путешествий на автомобилях в этот период и не оставлять транспортные средства вдоль дорог.
Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий в ночь с понедельника на вторник без электроснабжения остались 273 населенных пункта в 12 областях.