Из-за непогоды в Украине может быть нарушено и прекращено движение транспорта в отдельных регионах, - ГСЧС

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На большей территории ожидаются порывы ветра и метели

В условиях непогоды, которая охватила Украину, в разных регионах страны возможно нарушение или прекращение движения транспорта. Об этом сообщает пресслужба ДСНС.

Как отмечается, по прогнозам синоптиков сегодня, 9 февраля, в Украине, кроме запада, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек. Также на дорогах страны, кроме юга и Закарпатья, будет гололедица.

Ночью в северной части и в Харьковской области значительный снег, метели, в центральных областях значительный мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица (І уровень опасности - желтый).

В Киеве и Киевской области на дорогах гололедица, ночью значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению на отдельных участках дорог и улиц прекращения движения автотранспорта", - отметили в ГСЧС, а также призвали водителей воздержаться от путешествий на автомобилях в этот период и не оставлять транспортные средства вдоль дорог.

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Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий в ночь с понедельника на вторник без электроснабжения остались 273 населенных пункта в 12 областях.