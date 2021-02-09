Из-за непогоды в Украине без электроснабжения остались более 270 населенных пунктов

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Сейчас над восстановлением работают бригады облэнерго

Из-за неблагоприятных погодных условий в ночь с понедельника на вторник без электроснабжения остались 273 населенных пункта в 12 областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь с 8 на 9 февраля в результате сложных погодных условий (порывы ветра, налипание мокрого снега) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 273 населенных пункта в 12 областях", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, от стихии пострадали населенные пункты в следующих областях: Одесская – 85, Херсонская – 54, Киевская – 40, Сумская – 34, Запорожская – 12, Полтавская – 12, Киевская – 10, Кировоградская – 10, Донецкая – 7, Закарпатская – 5, Житомирская – 3 и Днепропетровская – 1.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, по прогнозам синоптиков во вторник, 9 февраля, в Украине будут наблюдаться снегопады, местами температура воздуха упадет до -11 градусов.