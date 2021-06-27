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Из-за непогоды в Украине без электричества остались почти 400 населенных пунктов

Фото из открытых источников

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго

Из-за ухудшения погодных условий в Украине без электроснабжения остаются 393 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"По состоянию на 7 час. 27 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта в 8 областях", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, проблемы с электроснабжением возникли в таких областях:

  • Киевская – 129,
  • Черниговская – 73,
  • Житомирская – 57,
  • Черкасская – 50,
  • Винницкая – 26,
  • Львовская – 26,
  • Кировоградская – 20,
  • Одесская – 12. 

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Напомним, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 27 июня, по всей территории страны ожидаются осадки

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