Из-за непогоды в Украине без электричества остались почти 400 населенных пунктов

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Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго

Из-за ухудшения погодных условий в Украине без электроснабжения остаются 393 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 27 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта в 8 областях", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, проблемы с электроснабжением возникли в таких областях:

Киевская – 129,

Черниговская – 73,

Житомирская – 57,

Черкасская – 50,

Винницкая – 26,

Львовская – 26,

Кировоградская – 20,

Одесская – 12.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 27 июня, по всей территории страны ожидаются осадки.