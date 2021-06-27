Из-за непогоды в Украине без электричества остались почти 400 населенных пунктов
Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго
Из-за ухудшения погодных условий в Украине без электроснабжения остаются 393 населенных пункта. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 7 час. 27 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 393 населенных пункта в 8 областях", - говорится в сообщении.
Как отмечается, проблемы с электроснабжением возникли в таких областях:
- Киевская – 129,
- Черниговская – 73,
- Житомирская – 57,
- Черкасская – 50,
- Винницкая – 26,
- Львовская – 26,
- Кировоградская – 20,
- Одесская – 12.
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Напомним, по прогнозам синоптиков, в воскресенье, 27 июня, по всей территории страны ожидаются осадки.