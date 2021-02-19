Из-за непогоды почти 500 авто не могут добраться в Крым через Керченский мост

Керченский мост Вікіпедія

Движение по мосту ограничено из-за сильных снегопадов

У Керченского моста на территории Краснодарского края РФ застряли почти 500 автомобилей, которые не могут проехать по Керченскому мосту в Крым из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"На территории Краснодарского края задержано около 479 машин в связи с невозможностью проезда по Крымскому мосту на территорию Республики Крым. Дорога по территории Краснодарского края очищена, доступна для движения", - говорится в сообщении МЧС России.

Также в ведомстве рассказали, что сейчас развернута работа восьми пунктов обогрева, из которых три мобильные, а другие стационарные.

Напомним, ранее стало известно, что в трех районах Крымского полуострова и в городе Керчь ввели режим чрезвычайной ситуации из-за снегопада.