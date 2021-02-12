Из-за непогоды без электроснабжения в Украине остались почти 90 населенных пунктов

Фото из открытых источников

Над восстановлением работают бригады облэнерго

По состоянию на утро пятницы, 12 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий в Украине без электроснабжения остаются 86 населенных пунктов. Об этом сообщает ГСЧС.

"По состоянию на 07:00 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в 6 областях", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Черкассах из-за снегопадов закрыли школы

Как отмечается, непогода вызвала негативные последствия в таких областях: Львовская – 38, Одесская – 15, Сумская – 15, Киевская – 7, Запорожская – 7 и Закарпатская – 4.

Новости по теме: В Ровно на два дня закрыли школы из-за снежного нашествия

Напомним, учитывая ухудшение погодных условий школы Львова перевели на дистанционное обучение, городские власти рекомендовали объявить пятницу, 12 февраля, выходным для учреждений, организаций и предприятий.