Из-за непогоды без электроснабжения остались 440 населенных пунктов, - ГСЧС

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Из-за ухудшения погодных условий в восьми областях Украины без электроснабжения остались 440 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях", - говорится в сообщении.

Известно, что от стихии пострадали в таких областях:

Хмельницкая – 206,

Киевская-63 ,

Тернопольская – 42,

Черновицкая-39,

Львовская-36,

Винницкая-29,

Житомирская-23,

Кировоградская-2.

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Кроме этого, на территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) подтоплены 2 жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.

Как отмечается, жертв и пострадавших нет. Спасатели откачали 2 тыс. 965 м3 воды, поваленные деревья разрезали и убрали. От ГСЧС привлекалось 169 человек и 49 единиц техники ГСЧС.

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Напомним, ранее спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности, а также ухудшении погодных условий (сильные дожди, грозы, шквалы и град) в ряде регионов Украины 5-6 августа.