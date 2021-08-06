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Из-за непогоды без электроснабжения остались 440 населенных пунктов, - ГСЧС

Фото из открытых источников

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Из-за ухудшения погодных условий в восьми областях Украины без электроснабжения остались 440 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"По состоянию на 7 час. 6 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 440 населенных пунктов в 8 областях", - говорится в сообщении. 

Известно, что от стихии пострадали в таких областях:

  • Хмельницкая – 206,
  • Киевская-63 ,
  • Тернопольская – 42,
  • Черновицкая-39,
  • Львовская-36,
  • Винницкая-29,
  • Житомирская-23,
  • Кировоградская-2.

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Кроме этого, на территории отдельных областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) подтоплены 2 жилых дома, 13 подвальных помещений, 10 домохозяйств, 8 хозяйственных построек, 1 насосная станция и частично повреждены 4 кровли, повалено 155 деревьев.

Как отмечается, жертв и пострадавших нет. Спасатели откачали 2 тыс. 965 м3 воды, поваленные деревья разрезали и убрали. От ГСЧС привлекалось 169 человек и 49 единиц техники ГСЧС.

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Напомним, ранее спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности, а также ухудшении погодных условий (сильные дожди, грозы, шквалы и град) в ряде регионов Украины 5-6 августа.

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