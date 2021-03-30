Из-за карантина дети чаще бывают в сети: Как их уберечь от кибермошенничества

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Родителям советуют быть внимательнее и интересоваться увлечениями малышей

В связи с введением карантина дети больше времени проводят в сети Интернет без должного контроля взрослых. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в Черновицкой области.

"При таких условиях родителям необходимо быть бдительными, что уберечь своих детей от кибермошенничества, а также предотвратить втягивание их в преступные действия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, родителям следует обратить внимание на то, сколько их ребенок проводит времени со смартфоном в руках и установить ограниченное количество часов пребывания в интернете. Также следует ограничить доступ к определенному контенту.

"Интернет-новое средство семейного общения. Сделайте мобильный интернет новым средством семейного общения. Общайтесь в мессенжерам, обменивайтесь информацией, находите общие интересы и обсуждайте, как прошел день", - отметили правоохранители.

При этом специалисты советуют родителям быть для своего ребенка друзьями. Сделать это можно довольно просто: интересоваться тем, что нравится ей. В частности, хорошим решением станет и возможность делиться собственными переживаниями и увлечениями.

Однако, не стоит обходить и передачи определенных знаний, например, культуры общения в интернете.

"Объясните ребенку, что обиды в Интернете воспринимаются так же, как и в реальной жизни. Кроме этого, подчеркните, что не нужно отвечать на невоспитанные и грубые сообщения и стоит известить о них взрослых", - объяснили полицейские.

Также специалисты призывают родителям рассказывать детям, что ни в коем случае никому нельзя сообщать свои персональные данные, адрес проживания, присылать фото по их требованию, встречаться с незнакомцами и рассказывать про любимые места для прогулки.

"К интернет-зависимости больше всего склонны дети, у которых не складываются отношения со сверстниками и родителями. Они пытаются заменить живое общение на виртуальное. Важно не противопоставлять Интернет реальной жизни, а показать, что они могут дополнять друг друга", - резюмировали в Нацполиции.

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