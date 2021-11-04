Из-за изменения климата за 10 лет стихийные бедствия унесли 400 тыс. жизней, – ООН

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Пока недостаточно сокращения выбросов парниковых газов

Только за последние 10 лет изменение климата повлекшее стихийные бедствия, которые отобрали жизни у более 400 тысяч человек, привело к огромным разрушениям и экономическим потерям. Об этом сообщили "Новости ООН".

"Сегодня мир пытается наращивать усилия по сокращению выбросов парниковых газов, но этих усилий пока недостаточно – в этих условиях необходимо стремительно активизировать действия, направленные на адаптацию к изменению климата", – подчеркнула исполнительный директор Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.

Отмечается, что применение мер адаптации к последствиям глобального потепления во всех сферах, позволит значительно сократить потери и убытки.

А особенно это будет заметно во второй половине века, когда влияние изменений климата на жизнь человека усилится.

Так, согласно новому докладу ЮНЕП, немало последствий изменения климата необратимы даже при очень решительных мерах по их предотвращению или смягчению. Поэтому необходимо учиться жить при новых условиях.

При этом, как считают в ЮНЕП, даже если бы уже сегодня удалось стремительно сократить выбросы парниковых газов, последствия изменения климата все равно ощущались бы на протяжении десятилетий.

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Как сообщалось ранее, на климатическом саммите COP26 в Глазго более 40 стран, использующих уголь, обязались отказаться от ископаемого топлива. Среди них – Украина, Польша и Канада.