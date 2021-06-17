Из-за изменения климата Украине грозит опустынивание больших территорий, - Минприроды

Ситуация может обостриться уже в ближайшие 30-40 лет

Засуха Фото из открытых источников

Украина постепенно переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов, таким образом уже в ближайшие десятилетия государству может угрожать опустынивание больших территорий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"По данным ученых, из-за климатических изменений Украина переходит в зону сверхвысоких температур и погодных катаклизмов. И уже в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание больших территорий", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сейчас государство имеет крайне печальную статистику. "Распаханность земель Украины является одной из самых высоких в мире и достигает чуть больше, чем 54% территории. Это приводит к значительному развитию деградационных процессов. 13 млн га сельскохозяйственных угодий подвергаются пагубному воздействию водной эрозии. Более 6 млн га земель систематически подвергаются ветровой эрозии. До 20 млн га охвачены пылевыми бурями", - отмечается в сообщении.

Так, по словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, сейчас для Украины борьба с опустыниванием и деградацией земель является одним из приоритетных направлений государственной экологической политики.

Для этого утвержден Национальный план действий по борьбе с деградацией земель и опустыниванием до 2025 года, создан Координационный совет по вопросам борьбы с деградацией земель и опустыниванием.

Ранее Минприроды сообщало, что делает свой посильный вклад в борьбу с изменением климата. Это развитие возобновляемых источников энергии и постепенное сокращение использования угля, развитие электрического транспорта, утепление зданий.