Осталось 11 семей: Минобороны анонсировало финальную эвакуацию украинцев из Сирии

Из Сирии эвакуировали украинскую семью president.gov.ua

В настоящее время успешно завершена четвертая операция по эвакуации граждан Украины из Сирийського Курдистана

Во вторник утром, 19 октября, успешно совершена четвертая операция по эвакуации граждан Украины из северо-восточной Сирии. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

В частности планируется проведение еще одной операции, в пределах которой будет вывезено 11 семей, которые сейчас находятся на карантине.

"Жизнь каждого украинца и его безопасность является высшей ценностью для нашего государства. В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях – Аль Холл и Родж – на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины (женщины и дети)", - заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Facebook.

Отмечается, что с конца 2020 года Главное управление разведки Минобороны и Министерство иностранных дел Украины начали осуществлять специальные операции по эвакуации граждан Украины из Сирии.

"Сегодня проведена 4-я такая операция, которая состоялась с помощью почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана. Планируется финальная (5-я) операция по эвакуации. После чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии (Сирийский Курдистан").

Сейчас там остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине", - проинформировала Маляр.

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Напомним, ранее мы писали, что Украина планирует продолжить эвакуацию своих граждан из Афганистана несмотря на выход американских войск. Сейчас посольство Украины в Таджикистане получает большое количество запросов на эвакуацию из страны