Из ОРДО через минное поле сбежала несовершеннолетняя, - МВД

МВД Украины

Она перешла линию разграничения поздно вечером после отдыха с друзьями

Полиция Донецкой области взяла под опеку несовершеннолетнюю жительницу так называемой "ДНР", которая пришла на линию разграничения возле пгт Верхнеторецкое. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Вчера около 23:00 на позиции Вооруженных сил Украины со стороны так называемой "ДНР" возле пгт Верхнеторецкое вышла 16-летняя девушка. Она вместе с бабушкой, которая является ее опекуном, проживает в г. Горловка и имеет паспорт так называемой "Донецкой народной республики". Правоохранители установили, что несовершеннолетняя, после отдыха с друзьями, пройдя минные поля, сознательно пришла на линию разграничения пгт Верхнеторецкое. Она сообщила о желании проживать на территории неоккупированной Украины", - говорится в сообщении.

По словам девушки, она имеет родственников в Западной Украине.

Несовершеннолетним занимается ювенальная полиция Донецкой области и соцслужба. Отмечается, что ее осмотрели медики, телесных повреждений нет.

"С девушкой работают психологи. До установления всех обстоятельств несовершеннолетняя будет находиться в приюте под наблюдением полицейских и работников органов опеки детей", - проинформировали в министерстве.

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали разведчика незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР", который дал показания причастности РФ к военной агрессии на Донбассе.