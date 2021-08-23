Из аэропорта Кабула вылетел третий украинский эвакуационный самолет, - Кулеба
На борту самолета находится около 100 граждан
В Афганистане из аэропорта Кабула вылетел третий украинский эвакуационный самолет. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время дискуссии на саммите "Крымской платформы" в Киеве.
"Пока мы обсуждаем вопрос Крыма, еще один украинский самолет отправился из Кабула. На борту около 100 граждан. Мы бы хотели, чтобы другие страны также эвакуировали своих граждан и тех афганцев, которые чувствуют себя в опасности", - отметил он.
Однако, министр не уточнил сколько из эвакуированных являются гражданами Украины.
Как сообщалось ранее, самолет, вылетевший 18 августа из Борисполя в Кабул для эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, долго не получал безопасного коридора.
В Киеве 22 августа приземлился второй военный самолет ВСУ, который эвакуировал украинцев и иностранных граждан из Афганистана. Он эвакуировал 83 человека, в том числе 31 украинца.