Историк, академик Толочко о фильме митрополита Тихона Шевкунова о рождении и гибели империи

Петр Толочко Фото из открытых источников

Фильм митрополита Тихона Шевкунова фильм "Гибель империи. Российский урок" (смотреть первую серию https://youtu.be/g-OUSnBYZRg) - это предостережение и призыв опомниться. Такое мнение выразил историк, профессор, академик НАН Украины, директор института археологии НАН Петр Толочко.

"Такие фильмы (смотреть вторую серию https://youtu.be/WLYDlEaMhkE) очень полезны. Наверное, они не гарантируют общество от ошибок, от социальных потрясений, но возможно, все таки, как-то помогут сделать их не такими трагическими", - заявил Толочко.

И добавил: "Уверен, что фильм владыки Тихона - это предостережение и призыв опомниться и не доводить ситуации до подобного".

Также академик подчеркнул, что народ не усваивает уроки прошлого.

"Я не знаю, если бы владыка Тихон сделал этот фильм до 2014 года, был ли бы в Киеве Майдан, мне кажется, что все равно был бы. Потому что уроки очень трудно усваиваются", - указал Петр Толочко.