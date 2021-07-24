Испания открывается для украинских туристов: Какие условия въезда

Гражданам Украины будет разрешен въезд в Испанию с 27 июля

Со следующего вторника, 27 июля, гражданам Украины будет разрешен въезд в Испанию. Это стало возможно благодаря решению Совета Европы. Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter .

Как отмечается, для въезда в Испанию потребуется:

или свидетельство о полной COVID-вакцинации;

или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда в страну;

или отрицательный результат быстрого тестирования за 48 часов до въезда;

или справка о выздоровлении.

Кроме того, для всех пассажиров (в том числе для детей), прибывающих в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита в другие страны, должен быть заблаговременно заполненный формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании https://www.spth.gob.es/ или скачав мобильное приложение Spain Travel Health –SpTH– на телефон) и полученный QR-код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту по прибытию в Испанию.

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Ранее сообщалось, что Швеция отменяет ограничения для необязательных поездок, в частности туристических, и разрешает въезд гражданам Украины. Соответствующее решение вступает в силу с 26 июля.