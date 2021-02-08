Искусственный интеллект создает три рекламных ролика за несколько минут

Уилл Ганшелл Фото из открытых источников

После получения "задания", платформа через несколько минут представляет клиентам три версии рекламных видеороликов, которые могут длиться 6, 10 или 15 секунд

Сингапурский стартап Pencil использует платформу с искусственным интеллектом для создания рекламных видеороликов в Интернете. Об этом сообщает портал BusinessCloud.

Сначала платформе надо предоставить некоторые данные, которые окажут большое влияние на конечный результат видеоролика, среди которых могут быть фотографии товара, логотипы, название продуктов или услуг, выбор шрифта и прочее.

После получения "задания", платформа через несколько минут представляет клиентам три версии рекламных видеороликов, которые могут длиться 6, 10 или 15 секунд.

Если клиенту не понравится ни один из вариантов, то платформа сможет сгенерировать новые три варианта видеороликов.

Подписка на платформу стоит девять тысяч долларов в год, что позволяет компаниям получать около 300 видеороликов в течение одного года.

"Клиенты меняются, и рынок эволюционирует, поэтому хорошей привычкой является постоянное тестирование и изучение того, что работает", - сказал гендиректор компании Вилл Ганшелл,

Отмечается, что с начала запуска платформы, она уже сгенерировала более 5 миллионов рекламных видеороликов. Среди клиентов Pencil есть компании L'Oréal, Kelloggs и Unilever.

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Ранее сообщалось, что в Avant Space сообщили, что для желающих разместить рекламу на звездном небе эта услуга обойдется в 10 миллионов долларов.