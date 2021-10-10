Искусственный интеллект смог воссоздать три утраченные картины Густава Климта

Были воспроизведены картины из цикла "Факультетские картины": "Медицина", "Философия" и "Юриспруденция"

Как отмечается, эти три полотна составляют цикл "Факультетские картины", который заказал художнику Венский университет.

Написаны картины представители университета назвали "порнографическими" и "извращенными". В конце концов они были проданы частному покупателю.

В 1945 году, в последние дни Второй мировой войны, картины были уничтожены в результате пожара, и единственным визуальным свидетельством их существования были черно-белые фотографии.

Искусственный интеллект получил набор данных, включая восьмьюдесятью полноцветными репродукциями полотен Климта, что позволило ему воспроизвести в цвете работы художника, даже в тех фрагментах, сведений о которых было недостаточно.

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Напомним, картину основателя художественного течения кубизма Пабло Пикассо "Femme accroupie" ("женщина на корточках") продали на аукционе в Гонконге за 24,6 млн долларов.