Искусственный интеллект смог воссоздать три утраченные картины Густава Климта

Были воспроизведены картины из цикла "Факультетские картины": "Медицина", "Философия" и "Юриспруденция"

В рамках интерактивного проекта Google Arts & Culture под названием "Klimt vs. Klimt — The Man of Contradictions" с помощью искусственного интеллекта были воссозданы три потерянных работы австрийского художника Густава Климта: "Медицина", "Философия" и "Юриспруденция". Об этом сообщает ARTnews