Искусственный интеллект научили "считывать" эмоции онлайн
Теперь алгоритмы распознают такие эмоции людей, как огорчение, счастье, удивление и кивание головой
Компания Microsoft разработала алгоритм на основе искусственного интеллекта, который сможет распознавать эмоции слушателей во время онлайн-презентаций. Об этом сообщает портал NewScientist.
Алгоритм AffectiveSpotlight может распознавать, в частности, такие эмоции людей, как огорчение, счастье, удивление и кивание головой.
Положительные эмоции будут получать оценку "1", остальные – "0".
Более того, сам алгоритм будет показывать выступающему слушателю с самым высоким количеством баллов каждые 15 секунд. Таким образом ведущий презентации будет знать, кому из слушателей больше понравилось его выступление.
Отмечается, что команда Microsoft провела опрос среди 175 человек и установила, что 83% тех, кто выступает с онлайн-презентациями, часто не хватает фидбека со стороны аудитории, особенно что касается понимания невербальных знаков.
Ранее сообщалось, что сингапурский стартап Pencil использует платформу с искусственным интеллектом для создание рекламных видеороликов в Интернете.