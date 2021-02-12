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Искусственный интеллект научили "считывать" эмоции онлайн

Теперь алгоритмы распознают такие эмоции людей, как огорчение, счастье, удивление и кивание головой

Компания Microsoft разработала алгоритм на основе искусственного интеллекта, который сможет распознавать эмоции слушателей во время онлайн-презентаций. Об этом сообщает портал NewScientist.

Алгоритм AffectiveSpotlight может распознавать, в частности, такие эмоции людей, как огорчение, счастье, удивление и кивание головой.

Положительные эмоции будут получать оценку "1", остальные – "0".

Более того, сам алгоритм будет показывать выступающему слушателю с самым высоким количеством баллов каждые 15 секунд. Таким образом ведущий презентации будет знать, кому из слушателей больше понравилось его выступление.

Отмечается, что команда Microsoft провела опрос среди 175 человек и установила, что 83% тех, кто выступает с онлайн-презентациями, часто не хватает фидбека со стороны аудитории, особенно что касается понимания невербальных знаков.

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Ранее сообщалось, что сингапурский стартап Pencil использует платформу с искусственным интеллектом для создание рекламных видеороликов в Интернете.

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