Иран мог намеренно сбить самолет МАУ: В Канаде проверяют секретное аудио

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

На аудио предположительно министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Иран мог намерено сбить самолет украинской авиакомпании "МАУ" 8 января 2020 года. Об этом пишет CBC News со ссылкой на секретную аудиозапись, которую сейчас изучают канадское правительство и органы безопасности.

По информации издания, на аудио предположительно министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о том, что уничтожение рейса украинского Boeing было преднамеренным.

Министр заявляет, что есть "тысяча возможностей" объяснить трагедию, начиная с преднамеренной атаки с участием 2-3 "диверсантов". В то же время он подчеркнул, что Иран никогда не раскроет правду о катастрофе.

"Они не скажут ни нам, ни кому-либо другому, потому что, если они это сделают, это откроет некоторые двери в системы обороны страны, о которых заявить публично – не в интересах нации", – сказал Зариф.

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Напомним, ранее бывший Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Иран в покрывательстве виновных в крушении самолета украинской авиакомпании "МАУ".