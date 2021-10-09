Инвестируя в покупку квартиры на этапе котлована, рискует только покупатель, а не застройщик, – эксперт

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Согласно законодательству, регулирующему деятельность застройщиков в Украине, договор покупателя квартиры с застройщиком в полной мере не защищает инвестора. Об этом источник из Минрегиона рассказал журналистке 112ua.tv Алене Голубевой.

"Застройщик нынче вообще ничем не рискует – собрал деньги, а построил он дом или некачественно построил - это уже никого не волнует. Все риски ложатся на покупателя. По сути, он несет деньги некоему дяде, под его честное слово, что он построит ему жилье. Но если нет, то что? Никто не может ответить на этот вопрос", – говорит источник из Минрегиона, согласившийся побеседовать со 112ua.tv.

Автор материала подчеркивает: сегодня в законодательстве нет даже определения, кто такой инвестор. Он ничем не защищен.

"В суд можно пойти – допустим, он вынесет определение, что квартира инвестора должна быть достроена. Но чаще всего ТОВки, с которой заключался им договор, к тому времени не будет в помине", - подчеркивает чиновник.

Такая ситуация стала возможной после внесения изменений в законодательство с целью упрощения ведения строительного бизнеса еще в 2011 году. Застройщик после того, как построил объект, не был обязан подписывать акты выполненных работ. На сайте ГАСИ он должен был только заполнить декларацию о готовности объекта, и через пять дней она набирала силу.

"Никто больше не был обязан выезжать на место и проверять: построен дом или не построен, выполнены ТУ или нет. И так по сей день", - говорит чиновник.

Детальнее об опасностях инвестиций в первичный рынок недвижимости читайте в материале "Из хорошего – только бетон: Как "попадают" люди, покупающие квадратные метры в киевских новостроях".