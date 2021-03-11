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Институт национальной памяти Польши протестует из-за стадиона им. Шухевича в Тернополе

Тернопольский городской стадион Тернопольский городской совет

В институте заявляют о гибели 100 тыс. поляков в период Второй мировой войны

Институт национальной памяти Польши выразил протест против присвоения стадиону в Тернополе имени Романа Шухевича. Соответствующее заявление институт обнародовал на своей странице в Facebook

Как отмечают в институте, командующий УПА Роман Шухевич был "ответственен за геноцид польского гражданского населения на Волыни и в Восточной Малопольше".

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"Украинское прославление Романа Шухевича оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв ОУН-УПА.  В 1943-1945 годах УПА убила около 100 000 поляков, большинство из них на Волыни и в Восточной Малопольше. Волынские расправы были антипольскими геноцидными этническими очищениями, которые проводили украинские националисты", - говорится в заявлении. 

Напомним, депутаты Тернопольского городского совета на сессии 5 марта приняли решение, что спортивная арена города отныне будет называться "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Позже посольство Израиля в Украине осудило решение Тернопольского горсовета присвоить городскому стадиону имя Романа Шухевича.

 

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