Instagram будет удалять аккаунты за образы в личных сообщениях

Приложение Instagram ua.depositphotos.com

Ранее контролировали только содержание комментариев

Социальная сеть Instagram будет блокировать пользователей, которые будут прибегать к оскорблениям в личных сообщениях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня мы объявляем, что будем принимать более жесткие меры, когда станет известно, что люди нарушают наши правила в социальной сети. Теперь, когда кто-то отправляет сообщения, которые нарушают наши правила, мы запретим этому человеку отправлять больше сообщений в течение определенного периода времени. Теперь, если кто-то будет продолжать делать это, то мы выключим его учетную запись", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Instagram также будет блокировать новые аккаунты, которые будут создаваться исключительно для оскорбления и унижения других пользователей соцсети.

При этом добавляется, что компания планирует противостоять языку вражды с помощью правоохранительных органов, подавая жалобы на нарушителей.

Кроме этого, в компании заверили, что такие изменения в политике конфиденциальности призваны уничтожить расизм и ненависть. Так, больше всего от негативного давления общества в интернете страдают представители бизнеса и звезды.

Также Instagram уже ввел контроль над содержанием в комментариях. В случае выявления нарушений правил пользования соцсетью – оскорбительное сообщение блокируют.

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Ранее сообщалось, что Facebook и Instagram будут удалять все посты об опасности вакцины от коронавируса. Таким образом хотят избежать дезинформации.