Иностранцам для въезда в Украину нужен ПЦР-тест и полис, - пограничники

На границе паспорта вакцинации приниматься не будут

Для въезда на территорию Украины иностранцам необходимо наличие ПЦР-теста на коронавирус и страховой полис, другие документы, в частности, паспорт вакцинации , приниматься не будут. Об этом сообщил начальник управления пограничного контроля Юрий Лысюк в Facebook .

"На данный момент законодательно не регламентирован въезд на территорию Украины по сертификатам вакцинации от COVID-19, поэтому такой документ принимать не будут. При наличии таких документов мы на них не реагируем. Мы реагируем только тогда, когда у иностранца есть ПЦР-тест, тогда будет осуществлен пропуск", - отметил он.

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Напомним, ранее Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину, сделав обязательной наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус COVID-19. Тест необходимо сделать не позднее 48 часов.