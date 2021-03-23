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Инкубационный период "британского" штамма уменьшился до 1-3 дней, - Минздрав

Иллюстративное фото

Бессимптомного течения болезни почти не фиксируют

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что "британский" штамм коронавируса COVID-19 распространен по всей территории Украины, а его инкубационный период уменьшился до 1-3 дней.  Об этом он рассказал во время брифинга, сообщает Укринформ.

"По всей территории нашей страны сейчас распространен "британский" штамм коронавируса. Этот штамм вируса более агрессивный, поражает молодых людей", - подчеркнул министр.

Он также уточнил, что этот штамм вируса в три раза заразнее, а инкубационный период заболевания уменьшился до 1-3 дней.

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В то же время болезнь развивается очень быстро и поражает не только легкие, но и слизистые оболочки, почки, печень и центральную нервную систему.

"Бессимптомное течение болезни практически не фиксируется. То есть, всех больных мы фиксируем с определенной клинической картиной. И очень часто это тяжелое течение болезни", - отметил Степанов.

По его словам, были зафиксированы случаи, когда пациенты, инфицированные британским штаммом, умирали от физической невозможности дышать, находясь при этом в сознании.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в Украине ухудшается, за последнюю неделю заболели на 26 тысяч граждан больше, чем за предыдущую, а жертвами болезни стали на 300 человек больше. 

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